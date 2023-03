Premium Het beste van De Telegraaf

Femke Bol toont solidariteit op EK Indoor in keihard getroffen Turkije: ’Wij steunen jullie’

’We’re alle supporting you’, schrijft Femke Bol op een bord tijdens de openingsbijeenkomst van de EK Indoor. Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL - Kort na de aardbevingen was het de vraag of het wel gepast is een groot atletiekevenement (EK Indoor) te houden in een land waarin tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Maar de oproep uit Turkije maakte snel een einde aan alle twijfels. ’Kom alsjeblieft deze kant op en vraag aandacht voor onze nood.’ En zo geschiedde.