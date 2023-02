Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne houdt club in Polen voor EL-duel met Feyenoord en leidde tot vertrek topspelers Arne Slot vindt lot van Shakhtar ‘verschrikkelijk’

Door Marcel van der Kraan

Arne Slot Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord-trainer Arne Slot hunkert naar een eerste landstitel in zijn loopbaan, maar hij hoopt ook op meer Europees succes met Feyenoord na de finale tegen AS Roma in Tirana. Met het door de oorlog buiten Oekraïne spelende Shakhtar Donetsk kregen de Rotterdammers een redelijk gunstige tegenstander bij de loting.