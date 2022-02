Ajacied Lisandro Martinez: ’Je moet onze verdedigers vermoorden om te scoren’

„Ik had het er net nog over met Jurriën Timber”, antwoordt de Argentijn over zijn maatje centraal in de defensie van de landskampioen. „Je moet onze verdedigers zo’n beetje vermoorden om te scoren. Die mentaliteit hebben we er aardig in gekregen.”

Ajax bleef tegen FC Twente voor de achttiende keer in 22 competitiewedstrijden zonder tegentreffer. De koploper won alweer voor de achtste keer dit seizoen met 5-0 in de Eredivisie. Martínez is trots op het doelsaldo van 69 doelpunten en slechts vijf tegentreffers. „We trainen hard en dan is het prachtig om te zien dat dingen uitkomen op het veld. Als wij met z’n allen goed verdedigen, dan kunnen onze aanvallers uitblinken. Zelfs in de Champions League”, doelt hij op een serie van zes groepswedstrijden zonder verliespunten.

Amsterdamse grachten

De afgelopen week abrupt vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte in de zomer van 2019 zo’n 7 miljoen euro over aan Defensa y Justicia voor de komst van Martínez. De transfer bleek een voltreffer, ook al mag de 24-jarige verdediger zich dit seizoen pas echt basisspeler noemen. Martínez heeft begrepen dat de directeur voetbalzaken zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers. „Maar ik heb daar nu niet echt een mening over”, houdt hij zich op de vlakte.

Martínez vertelt liever over hoe leuk hij het in Amsterdam heeft. De verdediger geniet als hij langs de grachten in het centrum loopt. „En de mensen geven me respect en laten me ook met rust. Het is fijn om normaal over straat te kunnen lopen.”

Steun van Tagliafico

Zijn goede spel bij Ajax is inmiddels ook bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië opgevallen. Martínez was onlangs basisspeler tijdens de interlands tegen Chili en Colombia in de WK-kwalificatie. Samen voetballen met Lionel Messi op het WK in Qatar is inmiddels een reëel doel. „Ik ben daar altijd in blijven geloven”, vertelt Martínez. „Ook toen ik de afgelopen seizoenen niet alle duels speelde met Ajax. Ik wil de beste worden op mijn positie.”

Martínez kreeg de afgelopen seizoenen veel steun van Nicolás Tagliafico als hij vaker op de bank moest zitten dan hem lief was. „Het is lastig als je iedere dag alles geeft maar soms weinig mag spelen. Nico heeft me hier wegwijs gemaakt. Nu help ik hem een beetje omdat hij niet alles speelt. Maar hij is een vechter en komt zeker weer terug. Wij Argentijnen geven niet zomaar op.”