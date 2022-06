WK-leider Max Verstappen worstelt: ’Anders vecht ik voor pole position’

Autosport

Toto Wolff wél voorstander van inperken salaris Formule 1-coureurs

Toto Wolff is een van de teambazen die voorstander is van een salarisplafond, of iets wat daarop lijkt, voor coureurs in de Formule 1. Dat is opnieuw een gespreksonderwerp in de koningsklasse van de autosport, zoals De Telegraaf twee weken geleden al meldde.