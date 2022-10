Gelijkspel Anderlecht bij debuut Veldman, goal Danjuma niet genoeg voor zege

Na 38 minuten kwamen de Belgen op voorsprong door een doelpunt van Yari Verschaeren. Na een uur werd het gelijk door Andrea Compagno. Routinier Jan Vertonghen zette Anderlecht op 2-1, daarna maakte Dawa opnieuw gelijk. Wesley Hoedt stond in de basis bij Anderlecht.

Veldman, een 36-jarige voormalig jeugdtrainer van Ajax, is aangesteld als tijdelijke opvolger van de maandag ontslagen coach Felice Mazzu.

Danjuma trefzeker

Danjuma heeft donderdag in de Conference League een doelpunt gemaakt voor Villarreal. Het was niet genoeg voor de winst tegen Hapoel Beer Sheva (2-2).

De Oranje-international maakte twintig minuten voor tijd met een laag schot de 2-1 voor Villarreal, maar Sagiv Yehezkel zorgde even later nog voor de gelijkmaker.

Het maakte voor de Spanjaarden weinig uit. Zij waren door vier zeges al verzekerd van de groepswinst.

Lazio wint van Midtjylland

Lazio heeft in de Europa League in de groep van Feyenoord gewonnen van FC Midtjylland. In Rome werd het 2-1. De formatie van coach Maurizio Sarri heeft daardoor voorlopig de leiding in de poule.

Al na 8 minuten opende Gustav Isaksen de score voor de Deense formatie. Na ruim een half uur werd het gelijk dankzij een treffer van Sergej Milinkovic-Savic. Door een doelpunt van de Spanjaard Pedro namen de Italianen na de hervatting afstand.

Lazio heeft 8 punten, 3 meer dan de tegenstander. Feyenoord kan later op de avond op gelijke hoogte komen met Lazio als het wint bij Sturm Graz.