Turnbond gaat volgende week verder in gesprek met turnsters

Uit de Oranjeselectie trainen vier turnsters - behalve de zusjes Wevers ook Vera van Pol en Naomi Visser - in Heerenveen onder Vincent Wevers. Die is woensdag, net als bondscoach Gerben Wiersma, voorlopig van zijn taak ontheven. De KNGU wil eerst de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar fysieke en geestelijke mishandeling door trainers afwachten.

Dat onderzoek kwam er na tal van getuigenissen van oud-turnsters waarin ook Wevers en Wiersma werden genoemd. Meijer kondigde woensdag al aan ook in gesprek te gaan met de coaches die met de andere selectieleden werken, maar niet in dienst zijn van de bond. Ook enkele, van hen worden genoemd als boosdoeners in het verleden.

Meijer ontkent dat er al een beslissing over de (tijdelijke) vervanging van Wiersma en Wevers is gevallen. „Zoals woensdag al aangegeven gaan we volgende week met de turnsters uit de selectie in gesprek”, aldus Meijer.