Napoli wint in Bergamo en vergroot gat met Atalanta aan kop Serie A

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini had een plaats op de bank ingeruimd voor Oranje-international Marten de Roon, die twee weken buitenspel had gestaan met een bovenbeenblessure. De overige twee Nederlanders bij de thuisploeg, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners, stonden in de basis.

Koopmeiners was na een kwartier belangrijk. Een hoekschop van de middenvelder werd op de arm van Napoli-spits Victor Osimhen gekopt, waarna Ademola Lookman de toegekende strafschop in de kruising schoot, 1-0. Drie minuten later revancheerde Osimhen zich door fraai de 1-1 binnen te koppen. Het was voor de topscorer al zijn achtste treffer in negen wedstrijden.

Ook bij de 1-2, tien minuten voor rust, speelde Osimhen een cruciale rol. Na goed werk op de rechtervleugel leverde de Nigeriaan een prima voorzet af op Eljif Elmas, die Hateboer aftroefde en daarna via de Nederlander binnenschoot.

Hateboer dook in het restant van de wedstrijd een aantal keren dreigend op voor het doel van Napoli, maar de beste kans van de thuisploeg was voor Lookman. De aanvaller werkte een rebound via een verdediger op de lat. De Roon verving tien minuten voor tijd Koopmeiners.

Met de zege komt Napoli op 35 punten, 8 punten meer dan Atalanta.

Eerder op de avond won Empoli in eigen huis van Sassuolo (1-0) en deelden Salernitana en Cremonese de punten (2-2).