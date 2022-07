Jabeur schrijft geschiedenis en treft Rybakina in Wimbledon-finale

Jabeur is ook de eerste Afrikaanse die opduikt in de finale van een major. Bij de mannen lukte dat Kevin Anderson uit Zuid-Afrika twee keer. Jabeur is geliefd vanwege naar gevarieerde spel. Met haar dropshots en aanvallende tennis kan ze uitstekend uit de voeten op gras. Voor de 34-jarige Maria was het al een wonder dat ze bij de laatste vier opdook. Ze is de nummer 103 van de wereld.

Zaterdag stuit de nummer twee van de wereld op Elena Rybakina, die Simona Halep met 6-3 en 6-4 versloeg en ook debuteert in een grandslam-finale. De Roemeense wass de meest ervaren bij de laatste vier. Halep won in haar rijke loopbaan al drie grandslam-toernooien, waaronder Wimbledon.

In 2021 won Ashleigh Barty Wimbledon bij de vrouwen. De Australische zwaaide begin dit jaar af als proftennisster, nadat ze de Australian Open op haar naam had geschreven.

Bron: Discovery+