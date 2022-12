Premium Het beste van De Telegraaf

Ierse bondscoach stortte in door ups en downs Vera Pauw snakt naar 2023: ’Ik kon niet nadenken, had geen woorden en raakte in paniek’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

„Ik stel me nu kwetsbaar op, dat zou ik twee jaar geleden nooit hebben gedaan” Ⓒ RENE BOUWMAN

Voor vrouwenvoetbalicoon Vera Pauw (59) was 2022 misschien wel het zwaarste jaar van haar leven. Na 35 jaar met het geheim van een vermeende verkrachting te hebben getorst, besloot ze afgelopen zomer naar buiten te treden. En vorige week schrok ze zich rot toen plots haar naam werd genoemd in een onderzoek naar mogelijke misstanden in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Tussendoor boekte de oud-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen wel het naar eigen zeggen grootste sportieve succes uit haar carrière en plaatste ze zich met voetbaldwerg Ierland voor het WK. Een volgens zichzelf ’betere Vera’ hoopt na een jaar vol ups en downs eindelijk in rustiger vaarwater te belanden. „Laat het alsjeblieft snel 2023 zijn.”