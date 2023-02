Domper dreigt voor Manchester United in aanloop naar finale League Cup

„We moeten afwachten voordat we het met honderd procent zekerheid kunnen vaststellen”, zei Ten Hag. Rashford, die in de Premier League op veertien doelpunten staat, plaatste op sociale media een foto van zichzelf waarop te zien is dat hij van het veld strompelt. United won uiteindelijk met 2-1 van de Spaanse topclub en plaatste zich voor de achtste finales van de Europa League. Volgens Ten Hag is Anthony Martial zeker niet beschikbaar voor de eindstrijd tegen Newcastle United.

United kan zondag de eerste prijs in zes jaar tijd pakken. In 2017 won de club de League Cup en de Europa League. „Het is nog geen succes, maar een weg naar succes. Zondag hebben we een kans op een succes”, zei Ten Hag vrijdag. „Als je om vier prijzen speelt heb je een brede selectie nodig en kun je het niet met elf spelers, qua belasting niet maar ook niet vanuit tactisch oogpunt.”

De finale van de League Cup begint zondag om 17.30 uur en wordt gespeeld op Wembley.