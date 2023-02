Irene Schouten: ’Ik ben mentaal leeg’

Op de 3 én 5 kilometer veroverde ze namelijk een startbewijs voor de WK Afstanden van volgende maand in hetzelfde Thialf. Op laatstgenoemde afstand won de kopvrouw van Albert Heijn-Zaanlander zelfs de Nederlandse titel. Het ging echter allesbehalve van harte. „Aan de ene kant ben ik heel trots, omdat ik zo hard heb geknokt. Alleen ik ben wel uit vorm, ik schaats gewoon heel slecht. Elke keer als ik het ijs op stap, hoop ik dat ik weer lekker schaats. Maar het is steeds weer een teleurstelling.”

De oorzaak is bekend. Vorig jaar zorgde ze voor een sensatie door tijdens de Winterspelen in Peking maar liefst drie keer olympisch goud te winnen. In de periode daarna stroomden de verzoeken binnen en Schouten zegt het liefst overal ’ja’ tegen. Tussendoor is ze nog getrouwd met haar man Dirkjan, besteedt ze veel energie aan de bouw van haar nieuwe woning en draagt ze zorg voor haar moeder. „Ik kom uit een gezin waarin ’nee’ geen antwoord is, er is altijd wel een oplossing”, vervolgt Schouten. „Maar inmiddels sta ik al twee jaar lang ’aan’. Dat gaat niet en dat voel ik nu.”

Allermoeilijkst

Schouten nam in de aanloop naar de NK Afstanden al een maand gas terug. Dat is nog niet genoeg gebleken. „Ik wist dat ik hier niet goed zou zijn, maar het valt me nog steeds tegen. Ik dacht wel: als ik me plaats voor de WK, heb ik nog even tijd om te groeien. Dat is gelukkig gelukt.”

De pupil van coaches Arjan Samplonius en Jillert Anema slaat de komende World Cups in het Poolse Tomaszow Mazowiecki over. Het sleutelwoord voor Schouten blijft ’rust’. „En dat vind ik het allermoeilijkst. Ik wou dat er een pilletje was waardoor ik gelijk weer goed ben, maar zo werkt het niet.”