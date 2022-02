Golden boy Henk Veerman beleeft droomdebuut voor FC Utrecht

Voor het eerst sinds het begin van alweer een lange lockdown-winter mocht er in de Eredivisie weer eens publiek aanwezig zijn, zij het in beperkte getalen. Stadion Galgenwaard zat voor het toegestane derde deel wel vol, maar toch begon het duel met een statement van beide ploegen, gericht aan het Corona-beleid van de regering. Stadions vol, was de duidelijke boodschap die door de 22 startende spelers middels bedrukte t-shirts werd uitgedragen. Het werd door de aanwezige fans in stadion Galgenwaard met enthousiasme begroet, en diezelfde fans namen even later ook de tijd om het onlangs overleden Feyenoord-icoon Wim Jansen met warm applaus een eerbetoon te geven.

Toen de bal eenmaal rolde leek het er sterk op dat FC Utrecht van de aanwezige fans meer last ondervond dan gemak. Cambuur kende een onvervalste droomstart, door al binnen het kwartier twee keer te scoren. Na zo’n acht minuten was Erik Schouten het eindstation van een aanval die eigenlijk door Issa Kallon al tot treffer gepromoveerd had moeten worden, ware het niet dat de buitenspeler zijn schot via de lat terug het veld in zag rollen. Schouten bleek alert en profiteerde uit de kluts. Diezelfde Schouten, doorgaans toch niet bekend om zijn doelpuntenproductie, kon niet veel later alweer juichen. Op een corner vanaf rechts kopte de aanvoerder van de Friezen eenvoudig binnen.

Aanvoerder Erik Schouten mocht maar liefst twee keer scoren tegen Utrecht, maar genoeg voor een resultaat was dat niet.

Pijnlijke wissel

Het ’schaam je kapot’ rolde direct van de Utrechtse tribunes. Of dat trainer René Hake inspireerde tot actie is de vraag, maar de oefenmeester greep na een half uur voetballen wel hard in. Mike van der Hoorn werd geslachtofferd ten faveure van aankoop Henk Veerman, die zodoende onder weinig ideale omstandigheden zijn debuut moest maken voor de Domstedelingen. De invalbeurt van de Volendammer leek zijn nieuwe ploeggenoten te inspireren tot grote daden, want in een tijdsbestek van acht minuten na de wissel wist Utrecht de stand prompt gelijk te trekken. Douvikas was het goudhaantje door beide treffers te maken.

Droomdebuut

Na rust denderde Utrecht door. Cambuur kreeg nauwelijks meer ruimte om te voetballen van de herboren gastheren en moest lijdzaam toezien hoe het duel naarmate de minuten verstreken steeds verder uit handen glipte. De wederopstanding van FC Utrecht was na ruim een uur voetballen compleet, toen Veerman zijn debuut definitief omtoverde in een jongensboek. Op aangeven van Douvikas - de Griek en de Volendammer bleken zaterdagavond een aardige tandem - werd de van SC Heerenveen overgekomen spits in staat gesteld de Bunnikside te laten juichen. Utrecht gaf de zege vervolgens niet meer uit handen en mocht dus drie punten bijschrijven. De ploeg van Hake neemt daarmee verder afstand van Cambuur op de ranglijst. Het gat tussen beide ploegen, respectievelijk nummer zeven en acht op de ranglijst, bedraagt nu vijf punten.

Voor Veerman werd het een avond om niet snel te vergeten: „Een nieuwe club, een nieuwe start en dan meteen complete blijdschap”, zei hij voor de camera van ESPN. „Mooier wordt het niet. Ik ben heel trots.”

