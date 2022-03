Boegbeeld Rico Verhoeven: ’Het is een schande voor de sport’

De 32-jarige is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat de populariteit van de vechtsport in Nederland de laatste jaren juist gigantisch is gegroeid. „Ik zat voor de televisie en ben geschokt door alles wat er gisteren is gebeurd. Het is een schande voor de sport!”

Verhoeven vindt het vooral kwalijk dat goedwillende supporters gevaar hebben gelopen. „Fans (in welke sport dan ook) moeten zich altijd en overal veilig kunnen voelen en van de wedstrijden kunnen genieten. Rivaliteit is één ding, maar het gebruik van geweld is belachelijk. Ik kan niet in woorden omschrijven hoe teleurgesteld ik ben”, aldus The King of Kickboxing, wiens bericht op Instagram binnen vier uur tijd al ruim 25.000 keer werd geliket.

Glory80 werd zaterdagavond vroegtijdig gestaakt, omdat fans van de Pool Arek Wrzosek en Badr Hari na de tweede ronde met elkaar op de vuist gingen. Ook de hoofdpartij van de avond, die tussen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik, kon niet meer doorgaan.