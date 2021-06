Ritzege Mark Padun; eindwinst Richie Porte en Wilco Kelderman vierde in Dauphiné

In de grote groep aanvallers van de dag zat een Nederlander: Martijn Tusveld. Na een lange achtervolging met een paar metgezellen sloot hij na ruim een uur koers aan bij de grote groep koplopers. De gevaarlijkste man was daar Patrick Konrad, ploeggenoot van Wilco Kelderman, die binnen drie minuten van geletruidrager Richie Porte stond. Toch kregen de vluchters veel ruimte.

Ondertussen stapte Fabio Jakobsen af. Het was voor de sprinter de eerste koers op WorldTour-niveau sinds zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar augustus. Vanwege het zware parcours in deze editie van het Criterium du Dauphiné kwam hij geen een keer aan sprinten toe.

Sterke Padun

De renners reden gewoon door richting de Joux Plane, de lastigste klim van deze zware slotetappe. Daarop spatte de kopgroep uiteen en moest Tusveld vooraan de rol lossen. Mark Padun, zaterdag al winnaar, toonde zich de sterkste en reed zelfs weg van de groep favorieten.

Vanuit die groep viel Steven Kruijswijk aan. Hij pakte een halve minuut, maar zijn aanval werd goed gecontroleerd door Ineos Grenadiers en Movistar, die hem uiteindelijk langzaam inrekenden. Op Padun pakten ze niks terug. Sterker nog, de Oekraïner reed op de Joux Plane alleen maar verder weg.

In de afdaling viel onder druk van Astana Geraint Thomas, maar doordat het bij de favorieten veel hollen en stilstaan was, kon hij toch terugkeren op de laatste klim van Les Gets. Ben O’Connor was uiteindelijk de enige klassementsrenner die kon wegrijden van de rest.

Het maakte Padun niets uit. Hij kon voor de tweede dag op een rij de ritzege vieren. Daar bovenop pakte hij ook nog eens de bergtrui. Porte pakte de eindwinst, terwijl Kelderman op de vierde plaats in het algemeen klassement eindigde.