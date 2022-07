Alles over EK voetbal: Oranje ligt eruit, statistieken, selectie en speelschema

Premium Voetbal

Buigen wordt dan toch barsten voor Leeuwinnen: ’Balen als een stekker’

Klap na klap incasseerden de Oranjevrouwen dit EK, maar zaterdag werd buigen dan toch echt barsten en spatte de droom van titelprolongatie bruut uiteen. Net als in de finale van het WK 2019 en de Olympische Spelen van vorig jaar leidde een strafschop het einde in. Frankrijk won in het New York Stadi...