Hitte bezorgt Ajax probleem

„De Johan Cruijff ArenA heeft in overleg met Ajax besloten de grasmat te vervangen”, zo meldt de club op de eigen website. „De mat voldoet niet aan de hoge kwaliteitseisen van Ajax en het stadion.”

Experts denken dat de de extreme hitte van de afgelopen maanden de grasmat de kop hebben gekost. „De graswortels blijken te zijn aangetast waardoor de grasmat zich onvoldoende heeft kunnen hechten.”

Ajax is de komende tijd kind aan huis in de ArenA. De ploeg van Erik ten Hag speelt veel thuiswedstrijden, waaronder ook drie in de poulefase van de UEFA Champions League.

„De grasmat is het kloppende hart van de ArenA, die moet de best mogelijke conditie hebben en optimaal functioneren. Daarom is besloten een nieuwe, verse en sterke mat te leggen.”