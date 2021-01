Manchester City wint nipt van Brighton

Phil Foden maakte kort voor rust het enige doelpunt. Het was alweer de achtste treffer in alle competities dit seizoen van de aanvaller, die lang niet altijd in de basis staat. In blessuretijd miste Raheem Sterling nog een strafschop namens de thuisclub. De bal verdween hoog over het doel van doelman Robert Sanchez.

Brighton heeft inmiddels al negen duels op rij niet meer gewonnen. Bij de nummer 17 in de Premier League stonden Joël Veltman en Davy Pröpper in de basis. Voor Pröpper was dat pas de tweede keer dit seizoen nadat een blessure hem lang aan de kant had gehouden. Coach Graham Potter blijft voorzichtig met de middenvelder en haalde hem na ruim een uur naar de kant. Manchester City klom dankzij de zege naar de derde plaats.

Italië: Romelu Lukaku schiet Internazionale naar kwartfinales Italiaanse beker

Romelu Lukaku heeft Internazionale naar de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi geholpen. De spits uit België maakt in de voorlaatste minuut van de verlenging van het uitduel met Fiorentina het winnende doelpunt: 1-2.

Arturo Vidal bracht Inter op voorsprong in Florence. Cristian Kouamé maakte gelijk voor de thuisploeg. Stefan de Vrij verscheen als invaller op het veld bij Inter.

Napoli kwalificeerde zich als derde club voor de kwartfinales. De huidige nummer 6 van de Serie A had het nog best lastig met Empoli, dat op het tweede niveau uitkomt. Giovanni Di Lorenzo, Hirving Lozano en Andrea Petagna scoorden voor de thuisploeg uit Napels. Nedim Bajrami maakte tweemaal gelijk voor Empoli.

AC Milan won dinsdag na strafschoppen van Torino, na een duel zonder doelpunten in reguliere speeltijd en verlenging.

België: Oud NEC'er Musaba helpt Cercle Brugge aan punt

Voormalig NEC-speler Anthony Musaba heeft Cercle Brugge woensdag met een laat doelpunt aan een punt geholpen in de uitwedstrijd tegen Beerschot. Musaba, afkomstig uit Beuningen, werd afgelopen zomer door AS Monaco overgenomen van de Nijmegenaren. Hij tekende er een vijfjarig contract en werd vervolgens voor een jaar verhuurd aan de club uit de Belgische Pro League.

Beerschot leidde tot de 89e minuut door een doelpunt van de Japanner Musashi Suzuki. Met zijn vijfde treffer van het seizoen redde Musaba echter een punt voor zijn club die nu weer boven de degradatiestreep staat.