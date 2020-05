UEFA-voorzitter Ceferin: ’Voetbal geeft positieve energie’

„Mensen zijn depressief omdat ze thuis opgesloten zitten en er zoveel onzekerheden zijn. Voetbal zorgt dan voor positieve energie en maakt het leven weer wat normaler”, zei Ceferin tegen tv-zender beIN Sports. „Het is makkelijker om thuis te moeten blijven als je sport kan kijken op tv.”

Als eerste grote competitie in Europa gaat de Bundesliga zaterdag weer van start. De Duitsers hebben in samenspraak met medici en de politiek een uitgebreid protocol opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

„Over het algemeen vertrouwen we de Duitsers. De autoriteiten zijn gewetensvol, dat is een goed teken. Zij weten dat het niet alleen om voetbal draait”, aldus de 52-jarige Sloveen, die onlangs nog maar eens herhaalde dat hij het „voorbarig” vindt dat sommige nationale competities al zijn beëindigd. In Nederland, Frankrijk en België wordt dit seizoen niet meer gevoetbald.