Weer puntenverlies trainer Van Bommel met Antwerp FC

Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Vincent Janssen hadden een basisplaats bij Antwerp en werden alle drie in de 76e minuut gewisseld. Janssen, dit seizoen tot dusverre acht keer trefzeker in de competitie, krijgt vrijdag te horen of hij in de definitieve WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal zit.

Nummer 2 Antwerp haalde uit de laatste drie duels slechts 1 punt. Racing Genk, dat vrijdag Charleroi met 4-1 versloeg, heeft na zestien speelronden een voorsprong van 9 punten.