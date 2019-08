Video - Hamilton knalt vol in muur

Wereldkampioen Lewis Hamilton reed zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps in een bocht rechtdoor en kanlde vol tegen een muur. De Britse leider in de strijd om het wereldkampioenschap stapte na de crash uit en gaf aan dat met hem alles in orde was. Zijn wagen moest worden weggetakeld, waardoor de vrije training enige tijd stil lag.

De schade aan de voorkant oogt aanzienlijk, maar er is nog 2,5 uur om die te herstellen voor de kwalificatie.

Nadat de boel weer was opgeruimd hadden de coureurs nog 13 minuten om hun training te voltooien.