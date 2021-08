Sport Kort: Arantxa Rus in tennisfinale tegen 16-jarige

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Arantxa Rus boekt negende zege op rij in Spanje

16.02 uur: Arantxa Rus heeft opnieuw de finale bereikt van een ITF-toernooi op Gran Canaria, waar ze vorige week ook al de beste was. De als eerste geplaatste Rus boekte ten koste van de Oostenrijkse Julia Grabher al haar negende zege op rij: 6-3 6-2.

De 30-jarige Rus, de nummer 70 van de wereld, kan zondag in San Bartolome de Tirajana haar tweede titel op rij pakken. Ze neemt het in de eindstrijd op tegen de pas 16 jaar oude Victoria Jiménez Kasintseva uit Andorra. In de negen duels die Rus deze maand op het Spaanse eiland speelde, verloor ze nog geen set.

Organisatoren Paralympics overwegen zwaardere coronamaatregelen

08.36 uur: De organisatie van de Paralympische Spelen in Tokio overweegt de huidige maatregelen rondom het coronavirus te verzwaren. In vergelijking met de Olympische Spelen, eerder deze maand, is de situatie aanzienlijk verslechterd. Dat zei Hidemasa Nakamura, hoofd van de verantwoordelijke afdeling van het organisatiecomité, zaterdag.

Vanwege de slechtere situatie zouden medewerkers aan de Paralympics een groter risico lopen. Daarom is de overweging nu om onder meer meer coronatesten af te nemen bij mensen die nauw contact hebben met de atleten. Hierover moet "zo snel mogelijk" een besluit worden genomen, aldus Nakamura.

De Paralympische Spelen beginnen dinsdag in Tokio. Net als bij de Olympische Spelen zijn toeschouwers niet welkom, met uitzondering van schoolkinderen.

Zverev en Tsitsipas treffen elkaar in halve finale in Cincinnati

08.32 uur: Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en de Duitser Alexander Zverev hebben de halve finale van het masterstoernooi van Cincinnati gehaald en spelen daarin tegen elkaar. Dat zijn de nummers 3 en 5 van de wereld.

Tsitsipas, in Cincinnati als tweede geplaatst, was te sterk voor de Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-2 5-7 6-1. Olympisch kampioen Zverev, de nummer 3 op de plaatsingslijst van het toernooi, schakelde de Noor Casper Ruud met 6-1 6-3 uit.

De 23-jarige Tsitsipas en de 24-jarige Zverev speelden tot dusverre acht keer tegen elkaar. De Griek leidt in de onderlinge confrontaties met 6-2. Hij won ook hun laatste ontmoeting, eerder dit jaar in de halve finales van Roland Garros.

In de andere halve finale staat de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev tegenover zijn landgenoot Andrej Roeblev.

In het vrouwentoernooi van Cincinnati zag de Tsjechische Karolina Pliskova haar Spaanse opponente Paula Badosa in de kwartfinales opgeven bij een achterstand van 7-5 2-0. Badosa had last van haar schouder.

Pliskova, de nummer 4 van de wereld, speelt in de halve finales tegen de Zwitserse Jil Teichmann, die met 6-3 6-2 haar landgenote Belinda Bencic (de olympisch kampioene van Tokio) uitschakelde.

In de andere halve finale staat de Australische Ashleigh Barty, die de wereldranglijst aanvoert, tegenover de Duitse Angelique Kerber.