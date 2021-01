Eredivisie start komend seizoen op 13 augustus, bekerfinale op 17 april

Dat heeft de KNVB aangegeven. Op zondag 8 augustus wordt het seizoen officieel geopend met de 25e editie van de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Op vrijdag 6 augustus is al de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie.

De speeldagenkalender is volgens de KNVB mede tot stand gekomen na verschillende gesprekken met alle betrokkenen, waaronder clubs, gemeentes, politie en het Supporterscollectief Nederland. Vervolgens heeft de KNVB gekeken naar de mogelijkheden, onmogelijkheden en het overkoepelend belang van de competities.

Midweekse rondes

In de Eredivisie zijn drie midweekse speelrondes gepland, op 21-23 september, 21-23 december en de voorlaatste speelronde op 11 mei. In de Keuken Kampioen Divisie kunnen alle 38 speelrondes op vrijdagen worden gespeeld en zijn dubbele speelrondes (complete speelronde op vrijdag gevolgd door een complete speelronde op maandag) overbodig.

Het toernooi om de KNVB-beker start voor de betaalde clubs in de week van 26-28 oktober. De vijf Europees spelende clubs zijn vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde en stromen pas in de tweede ronde (laatste 32) in, van 14 tot 16 december. De finale wordt gespeeld op zondag 17 april.

Het seizoen in de Eredivisie eindigt op zondag 15 mei met een gezamenlijke speelronde, de Keuken Kampioen Divisie eindigt zondag 6 mei.

Europese play-offs

De speelrondes van de play-offs om een Europees ticket en de play-offs om promotie en degradatie worden in mei 2022 weer in een uit- en thuiswedstrijd afgewerkt. De play-offs om Europees voetbal beginnen op woensdag 18 mei en eindigen op zondag 29 mei. De play-offs om promotie en degradatie lopen van dinsdag 10 mei tot en met zondag 29 mei.

De winterstop in de Eredivisie duurt van vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022. In de Keuken Kampioen Divisie loopt de winterstop van dinsdag 21 december 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022.