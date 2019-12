Leverkusen woedend op Leon Bailey

Leon Bailey (met nummer 9) maakt een slechte beurt bij Leverkusen. Ⓒ BSR Agency

De Jamaicaanse aanvaller Leon Bailey heeft een slechte beurt gemaakt bij Bayer Leverkusen. Bailey kwam in de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln kort na rust in het veld. De vleugelspits werd in de 77e minuut echter met rood weggestuurd, omdat hij een klap in het gezicht van Kingsley Ehizibue had gegeven.