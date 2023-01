Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax-trainer Schreuder kijkt in de spiegel: ’Ik had Daley gedag moeten zeggen’

Door Valentijn Driessen en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

„Als ik kritisch op mezelf ben, had ik naar hem toe moeten gaan toen Daley op De Toekomst was”, zegt Alfred Schreuder over zijn voormalig pupil bij Ajax. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

AMSTERDAM - Alfred Schreuder heeft er spijt van dat hij niet persoonlijk afscheid heeft genomen van Daley Blind. „Ik neem het mezelf kwalijk dat ik op De Toekomst niet naar beneden ben gegaan toen Daley daar was om gedag te zeggen”, zegt de Ajax-trainer in een openhartig gesprek voor een exclusief interview dat zaterdag – een dag voor de kraker tegen Feyenoord in De Kuip – in De Telegraaf verschijnt.