Horrorscenario dreigt voor Jong Oranje: spelen op een gelijkspel

Jong Duitsland kan Jong Oranje met een 2-2 tegen de Roemenen de das om doen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Jong Oranje kan de leeftijdsgenoten van Hongarije straks met 8-0 van de mat vegen, maar als Jong Duitsland en Jong Roemenië het op een akkoordje gooien dan is het gedaan. Bij 2-2 is Nederland er aan voor de moeite. En dat het een salonremise wordt, valt niet uit te sluiten. Het is in het verleden al vaak genoeg gebeurd.