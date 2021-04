Formule 1 vanaf 2022 naar Miami

Een race in Miami hing al langere tijd in de lucht, maar is nu dan echt definitief. Er komt een circuit rondom het Hard Rock Stadium, de thuisbasis van NFL-team Miami Dolphins, in Miami Gardens. Het circuit wordt 5,41 kilometer lang, heeft negentien bochten en krijgt mogelijk drie DRS-zones.

Miami wordt de elfde locatie in Amerika die de Formule 1 aandoet sinds 1950. De laatste jaren was Austin de enige bestemming in de Verenigde Staten. Daar komt de Grand Prix van Miami nu dus bij.

„Dit is een geweldig moment voor alle Formule 1-fans”, vindt Formule 1-CEO Stefano Domenicali. „We hebben altijd gezegd dat er in de Verenigde Staten heel veel kansen voor ons liggen. We leven in uitdagende tijden, maar we kijken vooruit en werken aan een mooie toekomst voor de sport.”