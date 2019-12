Hassan, Schulting en Van Vleuten kandidaten ’Sportvrouw van het Jaar’

Schulting kan na haar uitverkiezing in 2018 voor de tweede keer op rij de prijs in de wacht slepen. De drie kandidaten bij de mannen en de vrouwen zijn bepaald door een vakjury onder voorzitterschap van oud-volleyballer Bas van de Goor. De winnaars worden op 18 december gekozen op het Sportgala. De juryleden brengen dan hun stem uit, evenals de aanwezige sporters.

Schulting greep afgelopen winter als eerste Nederlandse de wereldtitel shorttrack. Hassan was deze zomer oppermachtig op de atletiekbaan met uniek dubbel goud op de WK in Doha. Ze won de 1500 en de 10.000 meter. Hassan verbeterde ook het wereldrecord op de Engelse mijl. Van Vleuten reed naar de wereldtitel op de weg na een solo van 100 kilometer en was de beste in de Giro Rosa en Luik-Bastenaken-Luik.

In de categorie Sportploeg van het Jaar strijden Ajax, de voetbalsters van Oranje, de roeiers van de dubbelvier en de baanwielrenners van de teamsprint om de Jaap Eden. Erik ten Hag (trainer Ajax), Sarina Wiegman (bondscoach Oranjevrouwen) en Hugo Haak (bondscoach baanwielrennen) zijn genomineerd voor de titel Coach van het Jaar. De genomineerde paralympische sporters zijn rolstoeltennisster Diede de Groot, para-skiër Jeroen Kampschreur en para-wielrenner en para-triatleet Jetze Plat.