Tom Dumoulin: ’Hoogtestage voorwaarde voor topprestatie in Tour de France’

„Dat eind juni ’m niet ging worden, zag je wel aankomen”, zegt de Limburger vanuit woonplaats Kanne, net over de grens in België. „Nu we dit weten kunnen we straks een serieus programma gaan opstellen.”

Eigenlijk staat zijn hoofd er nog niet naar. De strijd tegen het coronavirus houdt Dumoulin meer bezig. „Dat is veel belangrijker.” Maar vooruit, nu er een reële datum is waarop de Tour verreden gaat worden zal er een trainingsplan gemaakt moeten worden. „Een hoogtestage, dat is het allerbelangrijkste. Als ik in juli niet in de Alpen heb kunnen trainen, ga ik niet meedoen om de eindzege”, vertelt Dumoulin, die minder belang hecht aan een eventueel wedstrijdoptreden voorafgaand aan de Tour. „Ik kan heel gericht trainen. Een voorbereidingskoers zou mooi zijn, maar niet per se nodig. Zonder hoogtestage kan ik nog wel voor de ploeg een goede Tour rijden. Maar het is uitgesloten dat je je drie weken lang meet met de beste klassementsrenners die uit de bergen van bijvoorbeeld Andorra of Colombia komen.”

Hij begrijpt dat de Tourorganisatie lang wilde wachten en eigenlijk pas half mei wilde beslissen over uit- of afstel. „Net als bij de Olympische Spelen. Er zijn zo veel belangen aan verbonden.” Zelfs bij een Tour zonder publiek kon hij zich iets voorstellen. „We zitten qua sport in zo’n fragiele situatie. We zijn afhankelijk van sponsoring. Het doorgaan van de Tour is zo belangrijk. Ik ben blij dat er nu een poging wordt gedaan het wielerjaar nog voor een deel te redden. Maar we weten ook: voorlopig bepaalt corona alles.”

Vragen zijn er genoeg. Of hij zich optimaal kan voorbereiden? Of renners dagelijks gecontroleerd moeten worden? „Daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. In zo’n peloton vliegen de speekseldeeltjes rond. Als er in Parijs-Nice één renner verkouden is, komt het hele peloton verkouden thuis. Zo zou het ook met corona gaan.”

Voorlopig doet Dumoulin vooral voorzichtig. „Ook als straks de wereld weer enigszins op gang komt. Dan is het niet verstandig om meteen keihard te trainen. Het verzwakt je immuunsysteem, waardoor je vatbaarder wordt. Ook voor corona.”

