Bondscoach Honduras boos: 'Australië bespioneert ons'

Pinto beschuldigde de Australiërs van spionage nadat boven het stadion in Sydney tijdens een training van zijn ploeg even een drone was verschenen. "Beschamend voor zo'n beschaafd land'', oordeelde Pinto, hoewel de voetbalbond van Australië elke betrokkenheid ontkende. Het zou gaan om een vader en zoon die in de nabijheid van het stadion met een drone aan het spelen waren.

Australië en Honduras trappen woensdagochtend om 10 uur (Nederlands tijd) af voor de return van hun play-off om een WK-ticket. De eerste wedstrijd in San Pedro eindigde in 0-0. "Laten we niet naïef zijn, dit is spionage in voetbal'', zei Pinto. "Het is geen fair play.'' Pinto zei eerder al dat een Hondurese journalist tactische informatie heeft gelekt naar de Australiërs.

