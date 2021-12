Stunt: FC Twente schakelt Feyenoord na verlenging uit in beker

Twee weken geleden beet Feyenoord in competitieverband ook al de tanden stuk op FC Twente (0-0). Aanvankelijk leek er helemaal niets aan de hand voor Feyenoord. De ploeg van Slot, die veel sterker was dan de thuisploeg, leek lange tijd probleemloos af te rekenen met FC Twente, maar verzuimde het grote overwicht uit te drukken in meer dan één goal. Daarvoor kreeg Feyenoord de rekening gepresenteerd, toen Giovanni Troupée in de 79eminuut de gelijkmaker maakte. Daardoor werd Feyenoord in de aanloop naar de Klassieker geconfronteerd met een onwelkom half uur overwerk, waarin het ook nog helemaal mis zou gaan.

Feyenoord-trainer Arne Slot had zijn team op enkele posities aangepast. Cyriel Dessers kreeg de voorkeur boven Bryan Linssen op de spitspositie, Alireza Jahanbakhsh speelde in plaats van Jens Toornstra rechts voorin, terwijl Lutsharel Geertruida rechts achterin speelde op de plek van Marcus Pedersen.

Goed keeperswerk

Dessers liet zich direct zien. De Belgische goaltjesdief, die een reputatie geniet als supersub, kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd, maar plaatste de bal voorlangs. Jahanbakhsh was daarna ongelukkig met een bal die binnenkant bal net voor de doellijn terug het veld in stuitte.

Op de matige grasmat in Enschede voetbalde Feyenoord zoveel gemakkelijker dan FC Twente, dat wel een forse dosis strijdlust in de wedstrijd legde. Op basis daarvan bleef het lang een wedstrijd. Daar was goed keeperswerk van FC Twente-goalie Lars Unnerstall ook verantwoordelijk voor. Zo redde de Duitser prima op een schot van Geertruida na een goede rush van de verdediger.

Snoeihard schot

FC Twente en Feyenoord gingen de kleedkamer in met een 0-0 ruststand. Vlak voor rust had Ramiz Zerrouki namens de thuisclub nog de paal geteisterd met een snoeihard schot. De middenvelder heeft de laatste tijd de smaak te pakken, nadat hij aanvankelijk lang droog had gestaan in het FC Twente-shirt.

De tweede helft ging van start met de nodige wijzigingen bij beide teams. De ongelukkig spelende Daan Rots maakte bij FC Twente plaats voor Dimitris Limnios, terwijl bij Feyenoord Pedersen in de ploeg was gekomen voor Gernot Trauner.

Onfortuinlijk

De Noorse rechtsback was direct belangrijk in de aanval, die werd besloten met een goede voorzet van Jahanbakhsh op Dessers, die volledig vrij werd gelaten door de FC Twente-defensie, en voor de terechte voorsprong zorgde. Feyenoord bleef daarna de betere ploeg, maar verzuimde verder uit te lopen. Jahanbakhsh was opnieuw onfortuinlijk, want een schot uit de draai van de Iraniër trof de paal. De tweede keer dat hij het aluminium trof.

Cyriel Dessers viert de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Omdat de marge maar één bleef, mocht FC Twente hoop blijven koesteren op een comeback. Richting het einde van de wedstrijd toonde de thuisploeg meer offensieve daadkracht. Die werd beloond, waarbij Feyenoord-doelman Justin Bijlow een negatieve hoofdrol speelde. Nadat een voorzet hoog over zeilde ging hij onnodig op avontuur, waarna de bal werd opnieuw voor het doel gebracht, waar Giovanni Troupée kon profiteren. En zo moest Feyenoord met nog maar elf minuten officiële speeltijd weer vol aan de bak om verlenging te voorkomen. Er kwamen nog kansjes voor Luis Sinisterra en invaller Reiss Nelson, maar Unnerstall stond paraat. En zo werd het verlenging, waardoor Feyenoord een half uur overwerk kreeg in de aanloop naar de Klassieker.

Giovanni Troupee viert de 1-1. Ⓒ ANP Pro Shots

In de verlenging kwam Feyenoord sterk uit de startblokken. Orkun Kökcü kreeg een goede schietkans, terwijl ’Dessers na een prima aanvallende actie van linksback Tyrell Malacia een grote kans kreeg, maar de sterk keepende Unnerstall op zijn weg vond. FC Twente verdedigde uit alle macht en loerde op de counter. In de tweede verlenging kwam dat moment, maar invaller Manfred Ugalde vond Bijlow op zijn weg. Omdat collega Unnerstall ook geen millimeter week bij een kans van Linssen leek het uit te gaan draaien op strafschoppen, maar een kiene tegenaanval van FC Twente voorkwam dat. Het was Ugalde die het pleit beslechtte en Feyenoord uitschakelde in de beker.

Geweldige Unnerstall

Feyenoord gooide nog een keer alles in de strijd, zag invaller Naoufal Bannis rakelings voorlangs schieten en Unnerstall nog maar eens redden op een inzet van Dessers, terwijl Jayden Oosterwolde de rebound blokte. De bal wilde er niet in en dat was voor een groot deel op het conto van de geweldige Unnerstall te schrijven.

De Rotterdammers zien de eerste kans op een prijs door de neus worden geboord en trappen zondag in de Klassieker af met een kater.