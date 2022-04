Carapaz kopman bij Ineos in Giro d’Italia

De 28-jarige Carapaz eindigde afgelopen jaar als derde in de Tour de France en een jaar eerder als tweede in de Ronde van Spanje. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte hij afgelopen zomer goud in de wegwedstrijd.

Grote impact

„Mijn zege had een grote impact en startte een nieuw tijdperk voor het wielrennen in Ecuador”, zei Carapaz over zijn Giro-zege. „Maar het had ook een grote impact om mijn moreel, want het bewees dat ik de mogelijkheden heb om een succesvolle renner in de grote rondes te zijn.”

In de Giro krijgt Carapaz ondersteuning van zijn landgenoot Jhonatan Narvaez, de Spanjaard Jonathan Castroviejo en de Australiër Richie Porte. Verder bestaat de ploeg uit de Italiaan Salvatore Puccio, de Fransman met Russische roots Pavel Sivakov en de Britten Ben Swift en Ben Tulett.