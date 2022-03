Premium Het beste van De Telegraaf

Dualiteit fascineert in Azië populaire dubbelkampioen: het beest moet weer los Bijzondere dag voor MMA-ster Reinier de Ridder in Singapore: ’Cirkel komt rond’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Reinier de Ridder is bij One kampioen in het midden- en lichtzwaargewicht. Ⓒ ONE

AMSTERDAM - Reinier de Ridder is een van de beste MMA-vechters van ons land. Toch kan hij in zijn woonplaats Breda zonder gedoe over straat. Hoe anders is dat in Azië, waar The Dutch Knight als dubbelkampioen van MMA-organisatie One Championship steeds vaker wordt aangeklampt door vechtsportfans. Vandaag komt de 31-jarige Nederlander in Singapore in actie tijdens het tienjarige jubileumevenement van de promotor, waarop tal van grootheden mogen schitteren. En dus ook Reinier de Ridder uit Brabant. „Dit is voor mij een moment waarop de cirkel rondkomt.”