Ajax de baas in Rotterdam

In Rotterdam koos Ten Hag met Lisandro Martinez en Edson Alvarez opnieuw voor de twee latino’s als verdedigende middenvelders. Dit keer posteerde de trainer niet Hakim Ziyech, maar Quincy Promes als nummer tien voor dat tweetal. Ziyech keerde terug aan de rechterbuitenkant, waardoor Dusan Tadic terugkeerde in de spits. Hetgeen ten koste ging van Klaas-Jan Huntelaar die op de bank moest plaatsnemen en in de 54e minuut in het veld kwam als vervanger van de opnieuw zwakke Neres.

De Amsterdammers leidden op dat moment al met 0-2. In de 24e minuut moest Ziyech na een kopbal van de Spartaan Jurgen Mattheij redding brengen op de doellijn en in de tegenaanval en na een pass van Martinez scoorde Promes. Het was zijn eerste treffer in de Eredivisie sinds 2 maart 2014. Destijds haalde hij in dienst van FC Twente de trekker over tegen FC Utrecht. Zes minuten later was het na een assist van Dusan Tadic en goal van Ziyech 0-2.

De oplettende VAR Pol van Boekel stelde Tadic na hands van Dirk Abels in staat om van de strafschopstip te scoren (0-3) en nieuwe hoofdrollen van Tadic (assist) en Ziyech (goal) betekenden de 0-4, voordat Halil Dervisoglu de stand een iets draaglijker aanzien kon geven (1-4).

Voor de Amsterdammers, die zich deze week plaatsten voor de groepsfase van de Champions League, betekent de eenvoudige zege – in elk geval tot na Willem II-Feyenoord – de herovering van de koppositie. Dat het spel beter moet, is na het vertrek van Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Matthijs de Ligt logisch en weet Ten Hag ook. Maar daar de tijd daarvoor heeft hij zichzelf verschaft. Ook vorig seizoen ging het na oktober als een tierelier lopen. Wat dat betreft hebben de Ajax-fans mooie tijden in het vooruitzicht. Met deze selectie moet Ajax met niets minder genoegen nemen dan met Europese overwintering en de dubbel.