Live: Oranje leidt comfortabel tegen Bosnië en Herzegovina

Georginio Wijnaldum zet Oranje met twee treffers op een snelle voorsprong. Ⓒ Pool via REUTERS

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal heeft om 18.00 uur afgetrapt voor de vijfde en voorlaatste groepswedstrijd in de Nations League. De formatie van bondscoach Frank de Boer wil via een overwinning op Bosnië en Herzegovina kansrijk blijven voor de groepswinst. Volg het duel in de Johan Cruijff ArenA hier van minuut tot minuut via ons uitgebreide twitterverslag.