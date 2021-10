Peter Bosz ziet Lyon wedstrijd compleet in voordeel omdraaien

Lukas Haraslin had de Tsjechen al vroeg in de wedstrijd met twee treffers op voorsprong gezet. Karl Toko Ekambi scoorde vlak voor de rust voor Lyon. In de tweede helft maakte Houssem Aouar gelijk en bezorgden invaller Lucas Paquetá en opnieuw Toko Ekambi de Fransen de voorsprong. Lyon speelde de slotfase met tien man na de tweede gele kaart voor Malo Gusto. Diep in blessuretijd bepaalde Ladislav Krejci II de eindstand op 3-4.

Lyon gaat met 9 punten aan de leiding. Praag heeft 4 punten en Rangers, dat met 2-0 won van Brøndby, heeft er 3. De Denen staan laatste met 1 punt.

John van den Brom verliest opnieuw met Genk

Trainer John van den Brom heeft met zijn Belgische club KRC Genk een ruime nederlaag geïncasseerd in de Europa League. De uitwedstrijd in Londen tegen West Ham United eindigde in 3-0. Voor de thuisclub kwamen Craig Dawson, Issa Diop en Jarrod Bowen tot scoren. Carel Eiting bleef bij de bezoekers op de bank.

Voor West Ham was het de derde overwinning op rij. Dinamo Zagreb, Rapid Wien en Genk staan op 3 punten. Voor de ploeg van Van den Brom betekende het de vierde nederlaag op rij, in alle competities.