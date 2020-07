Bryan Linssen voor drie jaar naar Feyenoord

In de periode dat de coronacrisis uitbrak had Feyenoord niet de middelen om Linssen het aanbod te doen dat de 29-jarige en transfervrije aanvaller voor ogen had. Linssen dreigde daarop naar de Duitse Bundesliga of een club in Qatar te gaan. Maar zowel trainer Dick Advocaat als Arnesen hield de lijn met het kamp Linssen warm.

Er kwamen nieuwe onderhandelingen en die zorgen ervoor dat hij na Mark Diemers en de Duitse aanvaller Christian Conteh de derde nieuweling is. Ook verlengde hij de contracten met Leroy Fer en Orkun Kökcü. Dick Advocaat zoekt nu nog een nieuwe centrale verdediger, omdat Eric Botteghin weg wil.

De aanvaller maakte in drie jaar 41 competitietreffers voor Vitesse. Linssen kwam eerder uit voor Fortuna Sittard, MVV, VVV-Venlo, Heracles Almelo en FC Groningen.

„Het is geen geheim dat we al langer gecharmeerd zijn van Bryan”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. „Zijn manier van spelen, zijn drive en zijn voorkomen passen goed bij Feyenoord. Mooi dus dat we er alsnog zijn uitgekomen. Zowel voor hem als voor ons is dit een stap vooruit.”

Arnesen haalde eerder al middenvelder Mark Diemers en de Duitse aanvaller Christian Conteh naar De Kuip. De 20-jarige Conteh krijgt rustig de tijd om te wennen. Met Linssen heeft Feyenoord nu ook een aanvaller aangetrokken die er direct kan staan. De Colombiaanse vleugelspits Luis Sinisterra, die afgelopen seizoen een basisplaats veroverde, is nog lang uitgeschakeld met een zware knieblessure.

Arnesen wist de afgelopen weken ook de middenvelders Orkun Kökcü en Leroy Fer te behouden. Beiden verlengden hun contract bij Feyenoord.