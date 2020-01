Manchester City opnieuw naar finale League Cup

Nemanja Matic maakte woensdag in de 35e minuut het doelpunt voor Manchester United. De oud-speler van Vitesse moest een kwartier voor tijd met een rode kaart (twee keer geel) van het veld af. Even daarna werd een doelpunt van Sergio Agüero (Manchester City) afgekeurd wegens buitenspel.

Manchester City won vorig jaar in de finale na strafschoppen van Chelsea. Een jaar eerder was het elftal van trainer Josep Guardiola in de eindstrijd met 3-0 te sterk voor Arsenal. Dit keer is Aston Villa, zondag 1 maart, de opponent. Die ploeg bereikte dinsdag, ten koste van Leicester City, de finale.

City is dit seizoen ook nog actief in de FA Cup (vijfde ronde) en Champions League (achtste finales). De landstitel lijkt Manchester City aan Liverpool te moeten laten.