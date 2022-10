Sport Kort: Kersvers Gouden Bal-winnaar Benzema mist duel Real Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Real Madrid mist geblesseerde Benzema tegen Sevilla

14.11 uur: Karim Benzema mist zaterdag de wedstrijd van Real Madrid tegen Sevilla. De Franse spits heeft een beenblessure, meldt de Spaanse topclub. „Er is spiervermoeidheid vastgesteld in de quadriceps van zijn linkerbeen”, aldus Real. De club gaf niet aan hoelang de speler aan de kant zal staan.

Benzema ontving maandag de Gouden Bal als beste voetballer van het afgelopen seizoen. Hij speelde woensdag wel mee in de competitiewedstrijd tegen Elche (0-3), waarin hij een van de drie doelpunten maakte. Real Madrid is koploper in Spanje.

Eerste ski-afdaling op beroemde Matterhorn afgelast

13.36 uur: De beroemde Alpenberg Matterhorn is nog niet klaar voor een skiwedstrijd. De organisatie heeft tijdens de laatste sneeuwcontrole besloten de geplande afdaling voor de wereldbeker bij de mannen te schrappen. Er ligt te weinig sneeuw op het onderste deel van de piste.

De internationale skifederatie FIS is al geruime tijd bezig met het project op de Matterhorn. Het moet de eerste wedstrijd worden die twee landen doorkruist. De 3,7 kilometer lange piste begint in het Zwitserse Zermatt en eindigt in het Italiaanse Cervinia.

„We hebben de afgelopen weken en maanden zoveel gedaan. Logistiek en organisatorisch zijn we er klaar voor. We hebben alles gegeven om ook het onderste deel van de piste wedstrijdklaar te maken, maar uiteindelijk moeten we erkennen dat de natuur altijd sterker is dan de mens”, aldus voorzitter Franz Julen van de organisatie. Mogelijk volgt de première op de Matterhorn in het weekeinde van 5 en 6 november, als er een afdaling voor de vrouwen is gepland.

Het weer zit de skiërs dwars bij de opening van het wereldbekerseizoen. Eerder zaterdag werd de reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse Sölden afgelast vanwege zware regenval. Skiën is daardoor onmogelijk, meldde de organisatie. Wintersportplaats Sölden in Tirol is al meer dan twintig jaar de opener van het skiseizoen eind oktober.

Eerste nederlaag kampioen Warriors in nieuwe seizoen NBA

10.45 uur: Kampioen Golden State Warriors heeft zijn eerste nederlaag van dit seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geleden. Denver Nuggets was op bezoek bij de Warriors in San Francisco met 128-123 te sterk. Nikola Jokic was de grote man bij de Nuggets met een triple double: 26 punten, 12 rebounds en 10 assists.

De Warriors vochten zich in de tweede helft terug van een grote achterstand en dichtten het gat tot 1 punt met nog 14 seconden op de speelklok, maar een fraaie dunk van Bruce Brown voor de Nuggets maakte een einde aan de hoop van de thuisploeg om de wedstrijd alsnog te kantelen. Stephen Curry maakte niettemin 34 punten voor Golden State.

Ja Morant was de uitblinker bij Memphis Grizzlies, dat met 129-122 won van Houston Rockets. Morant noteerde liefst 49 punten.

Griekse tennisster Sakkari grijpt laatste ticket WTA Finals

08.40 uur: De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft het achtste en laatste startbewijs voor de WTA Finales bemachtigd. Ze verzekerde zich van het ticket voor het eindejaarstoernooi door de Russin Veronika Koedermetova te verslaan in de kwartfinales van het toernooi in het Mexicaanse Guadalajara. De als vierde geplaatste Sakkari won in drie sets: 6-1 5-7 6-4.

Ze voegt zich bij Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia, Arina Sabalenka en Daria Kasatkina in het veld voor de WTA Finals, die op 31 oktober beginnen in het Amerikaanse Forth Worth.

Femke Bol hoort zaterdag of ze beste atlete van Europa is

07.42 uur: Femke Bol is een van de drie gegadigden in de verkiezing van Europees atlete van het jaar 2022. De 22-jarige Amersfoortse hoort zaterdagavond tijdens een gala in de Estse hoofdstad Tallinn of zij tot beste atlete van Europa wordt uitgeroepen.

Haar concurrenten voor de eretitel zijn de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam (wereld- en Europees kampioene zevenkamp) en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Majoetsjich (wereldkampioene indoor en Europees kampioene). Vorig jaar werd tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan gekozen tot beste atlete van Europa.

Bol kende een bijzonder succesvol jaar, dat begon met zilver op de WK indoor op de 400 meter, gevolgd door zilver op de 400 meter horden op de WK outdoor in Eugene. Kort daarna leverde ze op de EK in München een unieke prestatie met goud op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. Ze greep ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Bol sloot het jaar af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.

De 17-jarige Niels Laros behoort tot de drie kanshebbers bij de verkiezing van Europees talent van het jaar. De middenafstandloper uit Oosterhout won dit jaar de titel op de 1500 en 3000 meter bij de EK onder 18 en liep Europese jeugdrecords op beide afstanden. Het gala begint om 20.00 uur.