Sport Kort: Loting WK 2023 met Oranje Leeuwinnen in pot 2 start om 08.30 uur

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Griekse tennisster Sakkari grijpt laatste ticket WTA Finals

08.40 uur: De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft het achtste en laatste startbewijs voor de WTA Finales bemachtigd. Ze verzekerde zich van het ticket voor het eindejaarstoernooi door de Russin Veronika Koedermetova te verslaan in de kwartfinales van het toernooi in het Mexicaanse Guadalajara. De als vierde geplaatste Sakkari won in drie sets: 6-1 5-7 6-4.

Ze voegt zich bij Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia, Arina Sabalenka en Daria Kasatkina in het veld voor de WTA Finals, die op 31 oktober beginnen in het Amerikaanse Forth Worth.

Nederlandse voetbalsters horen bij loting tegenstanders WK 2023

07.43 uur: De Nederlandse voetbalsters krijgen te horen tegen welke landen ze het volgend jaar gaan opnemen in de groepsfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zit bij de loting, die wordt verricht in Auckland, in pot 2. Pot 1 bestaat naast de twee gastlanden uit de Verenigde Staten, Zweden, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Op het WK van 2019 bereikte Nederland als kampioen van Europa de finale. Daarin waren de Amerikaanse vrouwen met 2-0 te sterk. De ’Leeuwinnen’ stonden toen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, die vorig jaar overstapte naar Engeland en met dat land afgelopen zomer het EK won.

Wiegman heeft zich met Engeland ook op zeer overtuigende wijze geplaatst voor het WK van 2023. Met Vera Pauw is nog een Nederlandse bondscoach van de partij op de mondiale eindronde. Onder leiding van Pauw kwalificeerde Ierland zich voor het eerst voor een groot toernooi. De Ierse voetbalsters zitten in pot 3.

Het deelnemersveld voor het WK is uitgebreid van 24 naar 32 landen. Bij de loting, die om 08.30 uur Nederlandse tijd begint, zitten 29 landen in de balletjes. Zij worden verdeeld over acht poules. De laatste drie deelnemers aan het WK worden in februari bekend bij de intercontinentale play-offs. Jonker is naar Nieuw-Zeeland gevlogen om de loting bij te wonen. De bondscoach geeft daarna een reactie.

Femke Bol hoort zaterdag of ze beste atlete van Europa is

07.42 uur: Femke Bol is een van de drie gegadigden in de verkiezing van Europees atlete van het jaar 2022. De 22-jarige Amersfoortse hoort zaterdagavond tijdens een gala in de Estse hoofdstad Tallinn of zij tot beste atlete van Europa wordt uitgeroepen.

Haar concurrenten voor de eretitel zijn de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam (wereld- en Europees kampioene zevenkamp) en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Majoetsjich (wereldkampioene indoor en Europees kampioene). Vorig jaar werd tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan gekozen tot beste atlete van Europa.

Bol kende een bijzonder succesvol jaar, dat begon met zilver op de WK indoor op de 400 meter, gevolgd door zilver op de 400 meter horden op de WK outdoor in Eugene. Kort daarna leverde ze op de EK in München een unieke prestatie met goud op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. Ze greep ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Bol sloot het jaar af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.

De 17-jarige Niels Laros behoort tot de drie kanshebbers bij de verkiezing van Europees talent van het jaar. De middenafstandloper uit Oosterhout won dit jaar de titel op de 1500 en 3000 meter bij de EK onder 18 en liep Europese jeugdrecords op beide afstanden. Het gala begint om 20.00 uur.