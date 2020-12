FC Utrecht boekt ondanks corona vergelijkbare omzet

„De omzet van het afgelopen seizoen is, ondanks de coronapandemie, vergelijkbaar met die van de vorige jaargang. Dat is voor een belangrijk deel dankzij een hogere bezettingsgraad bij de wedstrijden die gespeeld zijn. De operationele kosten hebben we weten te beheersen en zijn lager uitgekomen dan het jaar ervoor”, aldus financieel directeur Edo Keuning.

’Onverwachte opbrengsten’

„Tevens waren er onverwachte transferopbrengsten. Die hebben, samen met de omzet en de lage kosten, ertoe geleid dat we betere resultaten hebben geboekt dan begroot. Wij hebben veel vertrouwen in de financiële basis van FC Utrecht en het resultaat van het komend seizoen.” De bezettingsgraad bij de thuiswedstrijden was gemiddeld 79 procent en het transferresultaat bedroeg 3,6 miljoen euro.

FC Utrecht verkocht Gyrano Kerk, ondanks veel belangstelling, afgelopen zomer uiteindelijk niet. Ⓒ ANP

Nieuwe aandeelhouders hebben geld gestoken in de club, wat ertoe heeft geleid dat een negatief eigen vermogen van 7,8 miljoen euro is veranderd in een positief eigen vermogen van 67.000 euro.