Estavana Polman opgenomen in voorlopige WK-selectie

Kersverse bondscoach Monique Tijsterman maakte maandag de lijst met de 34 speelsters bekend die tot de eerste selectie behoren. Daarop staan alle bekende namen, waaronder dus ook die van Polman. Een aantal weken geleden liet de 29-jarige handbalster nog weten dat haar herstel niet volgens plan verloopt, maar dat ze wel optimistisch blijft over haar kansen om het WK te halen.

„Soms heb je plan 1 en plan 2. En soms werken plan 1, 2 én 3 niet en moet je door naar plan 4. Daar zit ik nu.” Vooral in de timing en het reactievermogen in de knie zit het probleem bij Polman. „Als alles in je knie nep is, dan heb je niet meer de sensoren die de samenwerking triggeren. Ik moet nu gewoon honderdduizend keer oefenen om te zorgen dat het weer samenwerkt. We zijn nu keihard aan het trainen om dat te stimuleren, maar het heeft veel tijd nodig,” aldus Polman.

Zonder Polman kende Nederland een teleurstellend verlopen Olympische Spelen. Oranje werd al in de kwartfinales roemloos uitgeschakeld door Frankrijk, de latere kampioen.

Het WK staat van 1 tot en met 19 december op het programma. In Spanje verdedigt Nederland dan de wereldtitel.