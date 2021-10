Excuses NOC*NSF aan slachtoffers misdragingen in turnsport: ’Een markeringspunt’

Van Zanen deed dat in een reactie op het advies van een commissie die onderzocht of slachtoffers in de turnsport financiële steun kunnen krijgen. Het gaat om een bedrag van 5000 euro, dat volgens de adviescommissie moet worden gezien als een tegemoetkoming voor het leed dat zij hebben ondergaan.

Van Zanen zei dat NOC*NSF is tekortgeschoten. „Er waren al voor 2010 rapporten. We hadden het kunnen en moeten zien. We hebben verzuimd na te gaan of meldingen een structurele achtergrond hadden en of aanbevelingen werden nagevolgd. We hebben de zaken gezien als losse bomen, maar zagen niet het hele bos. Daarvoor bieden wij de sporters oprechte excuses aan”, aldus Van Zanen, die zei de aanbevelingen over te nemen.

Belangrijke dag

Voor Marieke van der Plas is het uitgesproken excuus van sportkoepel NOC*NSF een markeringspunt. „Dit is een belangrijke dag in de erkenning van het leed en de pijn waarmee sommigen nog steeds wakker worden en mee naar bed gaan”, sprak de directeur van gymnastiekbond KNGU.

„Dit is een markeringspunt. Ook omdat we in de hele sport naar een veiliger klimaat willen”, vindt Van der Plas. De KNGU kreeg in de zomer van 2020 te maken met tal van getuigenissen over misdragingen door coaches ten opzichte van vaak zeer jonge turnsters. Het leidde zelfs tot het tijdelijk stopzetten van het topsportprogramma bij de vrouwen, het afscheid van enkele coaches en een in opdracht van de KNGU gemaakt onderzoek door Verinorm onder de titel Ongelijke Leggers.

Van der Plas: „Het is een zware periode geweest voor de turnsters die meewerkten. Toen het rapport er eenmaal was hebben we zo snel mogelijk een plan van aanpak gepresenteerd.”

Staatssecretaris Blokhuis steunt advies compensatie turnmisbruik

Het demissionair kabinet steunt het advies om 5000 euro compensatie te geven aan een groep oud-turnsters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. „Ik vind het van belang dat de oud-turnsters de erkenning krijgen die ze nodig hebben om dit hoofdstuk te kunnen afsluiten”, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport) aan de Tweede Kamer.

Hij zal bijdragen aan de kosten van de regeling. De bewindsman schrijft verder „extra aandacht” te zullen schenken aan de begeleiding van aanvragen van Slachtofferhulp Nederland. „Ik hoop op deze manier bij te dragen aan de erkenning voor de oud-turnsters.” Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de misstanden in de turnsport.