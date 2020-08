Oud-turnsters roepen KNGU op topsportprogramma snel te hervatten

Het gaat om Ans van Gerwen (deelneemster aan de Spelen van 1972 en 1976), Ans Dekker (1972 en 1976), Ikina Morsch (1972), Monique Bolleboom (1976), Elvira Becks (1992) en Laura van Leeuwen (2004).

De KNGU besloot vorige week om het sportprogramma voor de turnsters stil te leggen. Dat deed de bond naar aanleiding van getuigenissen van tal van turnsters over fysieke en geestelijke mishandeling door coaches, onder wie Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Beiden zijn in dienst van de KNGU en werken met de olympische selectie. Zij moeten hun werkzaamheden staken.

De oud-turnsters vinden dat de huidige topturnsters onrecht wordt aangedaan. „Wij kunnen begrip opbrengen voor het feit dat de KNGU, hangende het onderzoek, het topsportprogramma en de rol van de betrokken coaches daarin heeft gestopt. Daarmee weegt zij het belang van de turnsters die zeggen beschadigd te zijn, op dit moment zwaarder dan olympische prestaties. Daarmee lijkt zij ook te kiezen voor het herstel van het (vertrouwen in) het topsportklimaat van de turnsport. De olympische turnsters van nu verdienen dat vertrouwen ook, terwijl zij tegelijkertijd moeten omgaan met het gegeven dat zij deel uitmaken van een groter verhaal. Van een maatschappelijke context die hun topsport op dit moment in een negatieve storm heeft doen belanden”, schrijven ze. „Wij betuigen hier ook ons medeleven met de huidige topturnsters van het nationale team. Geen Olympische Spelen 2020 door de coronarisis dit jaar. Dan maar keihard doortrainen en voorbereiden op de olympische droom volgend jaar in Tokio. Maar valt deze droom nu ook in duigen? Worden zij de dupe van missstanden uit het verleden, waar zij zelf niet schuldig aan zijn?”

Het zestal schrijft ook zelf geen slachtoffer te zijn geweest van mishandelingen in de turnsport. „Topsport is hard. We trainden intens, leefden gedisciplineerd, letten op ons gewicht. Daarbij hoorde een trainingsmethode die ons uitdaagde en het beste uit onszelf liet halen. Dit gebeurde vooral met veel plezier. Wij dragen overwegend positieve herinneringen mee in ons hart en in ons verdere leven. Wij betreuren het zeer dat het niet voor alle turnsters zo heeft mogen zijn.”

Van Gerwen, Dekker, Morsch, Bolleboom, Becks en Van Leeuwen leven mee met de turnsters die zeggen wel daarvan slachtoffer te zijn geweest. „Wij voelen enorme compassie met alle turnsters die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Wij zijn van mening dat alle aanklachten serieus en met zorg onderzocht moeten worden en als er strafbare feiten zijn gepleegd, deze met passende maatregelen bestraft moeten worden.”