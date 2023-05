FOTO’S Snookerheld Brecel trakteert zichzelf op fonkelnieuwe Ferrari

De 28-jarige snookerheld kroonde zich begin deze maand met een daverende verrassing tot nieuwe wereldkampioen, door in de eindstrijd Mark Selby met 18-15 te kloppen. Eerder in het toernooi had hij ook Ronnie O’Sullivan uitgeschakeld.

De nieuwe Ferrari 488 die Brecel zichzelf cadeau heeft gedaan, heeft een waarde van bijna 290.000 euro. Dat kon hij zich veroorloven na zijn wereldtitel, want daar streek de Belg een slordige 570.000 euro als hoofdprijs op.

Ⓒ Instagram Luca Brecel