Cyriel Dessers door het dolle heen: ’Het komt niet helemaal binnen’

,,Het komt nog niet helemaal binnen. Om in de heksenketel van Velodrome zo’n resultaat te halen is fantastisch. We gaan gewoon naar Tirana, naar die finale”, sprak de topscorer van de Conference League trots voor de camera van Veronica.

Dankzij hevig vuurwerk was het begin van het cruciale duel lastig voor alle 22 spelers op het veld. ,,De eerste vijftien à twintig minuten was het gewoon niet mogelijk om te ademen, mijn ogen prikten, mijn longen zaten vol met rook. Het was echt verschrikkelijk. Toen we die fase hadden overleefd, hadden we iets meer rust.”, sprak Dessers.

„We zijn nooit helemaal in ons spel geraakt, maar dat was ook de verdienste van Marseille. Als je ziet hoe we hebben gestreden en dat we weinig grote kansen hebben weggegeven, dan denk ik dat we verdiend in de finale staan. Het was niet onze mooiste wedstrijd, maar we hebben laten zien dat we niet alleen mooi kunnen voetballen, zoals in de heenwedstrijd, maar dat we ook kunnen knokken voor een resultaat. Wie had gedacht aan het begin van het seizoen, dat we naar een Europese finale zouden gaan?"

Bekijk ook: IJzersterk Feyenoord bereikt finale Conference League