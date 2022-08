Liverpool-coach Klopp verwacht extra gemotiveerd ManUtd: ’Helaas niet in dromenland’

„Natuurlijk zou ik liever tegen ze spelen nadat ze de vorige wedstrijd met 5-0 hadden gewonnen, maar we zijn helaas niet in dromenland. Het is wat het is”, aldus Klopp, die met Liverpool ook nog op de eerste competitiezege wacht. „We hebben twee keer gelijkgespeeld, is het dan nu juist beter om tegen ons te spelen? Ik weet het niet. Laten we maandag maar eens zien hoe deze grootmachten met de situatie omgaan.”

Liverpool scoorde in de laatste drie competitiewedstrijden tegen Manchester United liefst dertien keer. Dat zegt Klopp weinig. „Dit is een compleet andere wedstrijd in een totaal andere situatie. Het zorgt er misschien zelfs wel voor dat Manchester nog gemotiveerder is”, aldus de Duitse coach, die aanvaller Roberto Firmino en middenvelder Naby Keïta weer terug heeft in zijn selectie.

Joel Matip, Thiago Alcantara, Ibrahima Konaté, Curtis Jones, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Calvin Ramsay en Caoimhin Kelleher zijn bij Liverpool nog niet inzetbaar.