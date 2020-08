’Luuk de Jong zorgt voor ongeloof bij Manchester United’

Luuk de Jong laat Manchester United balend achter. Ⓒ ANP/HH

Dankzij een treffer van invaller Luuk de Jong staat Sevilla voor de zesde keer in de finale van Europa League/UEFA Cup. De Nederlander had dit seizoen nog weinig inbreng gehad in Europa, maar dat veranderde zondagavond in de 78e minuut. In de Spaanse media wordt de matchwinner geprezen en in Engeland wordt vastgesteld dat Manchester United in Keulen is gevloerd (2-1) door een ’Newcastle United-flop’.