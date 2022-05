Negenhonderd stoelen in stadion Vitesse uit voorzorg niet in gebruik

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Een onderzoeksbureau heeft ter hoogte van de rijen een afwijking in de opbouw van de tribune gevonden, waardoor de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Daardoor zijn ongeveer negenhonderd stoelen op de Zuid-tribune zondag niet beschikbaar. Vitesse meldt dat er voor toeschouwers ’meer dan voldoende uitwijkruimte is’.

De maatregel geldt vooralsnog alleen voor het duel met Heerenveen. Voor de wedstrijd tegen koploper Ajax op 15 mei wordt later een beslissing genomen. „Het is belangrijk om te vermelden dat er geen enkele aanleiding is om voor de overige tribunedelen en tribunes aan de veiligheid te twijfelen”, aldus de club uit Arnhem.

Vitesse onderzocht de veiligheid van de tribunes naar eigen zeggen nadat eerder dit seizoen in de Eredivisie stadions onveilig waren gebleken. Zo stortte in oktober een deel van de tribune van het stadion van NEC in.

