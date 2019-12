Ploeg Koen Verweij tekent snel protest aan tegen besluit schaatsbond

Koen Verweij in actie op de 1000 meter heren tijdens het KPN NK Afstanden in Thialf. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Team Reggeborgh, de ploeg van Koen Verweij en Dai Dai N’tab, gaat nog deze week in beroep tegen de beslissing van schaatsbond KNSB om Kjeld Nuis een aanwijsplek te geven voor de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari). „Kjeld is gewoon een goede gast. Er is echt wel wat voor te zeggen dat hij een aanwijsplek krijgt. Maar zoals het nu gaat, vinden wij te makkelijk.”