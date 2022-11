16-jarige Nederlandse sensatie wereldkampioen breakdance

De Haagse overtuigde de jury in vier rondes en mocht vervolgens de kampioensbelt omhoog houden. Sardjoe laat zich met haar wereldtitel flink gelden richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar de sport op het programma staat. Sardjoe had zich al geplaatst voor de Spelen. Dat deed ze een week geleden in Manchester, waar ze het Europees kampioenschap won.

Bij de mannen drong de Amsterdammer Lee Demierre door tot de finale, waar hij uiteindelijk als tweede finishte. Een bijzondere deelname was er ook voor de Lorenzo Caboni. De Nederlander was met zijn 16 jaar de jongste mannelijke deelnemer.